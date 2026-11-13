Осуждена жительница Саратова, которая 30 лет получала деньги за умершего мужа Жительнице Саратова дали условный срок за мошенничество с выплатами

Москва13 ноя Вести.Суд в Саратове вынес приговор 63-летней местной жительнице, которая была признана виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщает региональный главк СК России.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года говорится в публикации

Как установили следствие и суд, с декабря 1995 года по январь 2025 года женщина, скрывая факт смерти мужа, сообщала сотрудникам правоохранительных органов ложную информацию и не представила в органы ЗАГС сведения о его смерти. В результате на имя умершего начислялись социальные выплаты, а жена их получала.

Кроме того, с апреля 2003 года по январь 2025 года обвиняемая передавала сотрудникам почты ложные сведения о наличии у мужа паспорта гражданина РФ, называя реквизиты своего паспорта. Она получала деньги от имени мужа, имитируя в документах его подпись.

В результате государству причинен имущественный ущерб на сумму более чем в 6,6 миллиона рублей.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной причиненного ущерба в интересах РФ.