Гражданка РФ, осуществлявшая шпионаж в пользу Украины, осуждена на 13 лет Осуждена гражданка РФ, передававшая Украине данные о военных и инфраструктуре

Москва3 ноя Вести.Гражданка России осуждена на 13 лет лишения свободы за госизмену в форме шпионажа и передачу украинским спецслужбам данных о высокопоставленных военных и инфраструктурном объекте. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Саратовской области.

Женщина по заданию иностранной спецслужбы проводила доразведку адресов проживания высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ, собирала сведения об объекте критической транспортной инфраструктуры на территории Саратовской области.

Злоумышленница была задержала сотрудники ФСБ России при выполнении очередного задания.

УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации во взаимодействии с УФСБ России по Саратовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, причастной к совершению государственной измены и осуществлению террористической деятельности приводит ТАСС отрывок из материалов ФСБ

Первый Западный окружной военный суд признал женщину виновной в пособничестве спецслужбам Украины в осуществлении террористической деятельности на объекте критической инфраструктуры (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и государственной измене (шпионаже) (ст. 275 УК РФ). Она осуждена на 13 лет лишения свободы и год ограничения свободы после отбытия наказания, также ей выписан штраф на 200 тыс. рублей.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.