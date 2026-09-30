Суд в ЛНР приговорил девушку к 12 годам колонии за передачу информации СБУ

В ЛНР 20-летнюю россиянку приговорили к 12 годам колонии за госизмену Суд в ЛНР приговорил девушку к 12 годам колонии за передачу информации СБУ

Москва30 сен Вести.Верховный Суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней гражданки РФ Кристины Одинцовой, которая была признана виновной в государственной измене, сообщает республиканская прокуратура в мессенджере MAX.

Как установил суд, Одинцова с 1 января до 31 августа 2024 года собирала сведения о дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ в Луганске и пересылала их неустановленному представителю СБУ.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 100 тыс. рублей говорится в публикации

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по ЛНР.