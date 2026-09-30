Москва30 сенВести.Верховный Суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней гражданки РФ Кристины Одинцовой, которая была признана виновной в государственной измене, сообщает республиканская прокуратура в мессенджере MAX.
Как установил суд, Одинцова с 1 января до 31 августа 2024 года собирала сведения о дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ в Луганске и пересылала их неустановленному представителю СБУ.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновную к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 100 тыс. рублейговорится в публикации
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по ЛНР.