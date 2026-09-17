За попытку перехода на сторону противника сибирячку приговорили к семи годам

Уроженке Иркутска дали 7 лет за попытку перехода на сторону противника За попытку перехода на сторону противника сибирячку приговорили к семи годам

Москва17 сен Вести.За попытку перехода на сторону противника 19-летняя уроженка Иркутска приговорена к семи годам лишения свободы. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.

Она признана виновной в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и в приготовлении к переходу на сторону противника.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы говорится в сообщении

По версии следствия, в августе 2025 года фигурантка установила контакт с представителями террористической организации и заполнила анкету для вступления в нее, а также продолжила переписку, обсуждая выезд из РФ на территорию Украины.

Кроме того, в телефоне фигурантки силовики нашли обращение в украинское дипведомство по вопросу въезда в страну и заключения контракта с ВСУ.