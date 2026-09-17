Москва17 сенВести.За попытку перехода на сторону противника 19-летняя уроженка Иркутска приговорена к семи годам лишения свободы. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.
Она признана виновной в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и в приготовлении к переходу на сторону противника.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободыговорится в сообщении
По версии следствия, в августе 2025 года фигурантка установила контакт с представителями террористической организации и заполнила анкету для вступления в нее, а также продолжила переписку, обсуждая выезд из РФ на территорию Украины.
Кроме того, в телефоне фигурантки силовики нашли обращение в украинское дипведомство по вопросу въезда в страну и заключения контракта с ВСУ.