Жительница Хабаровска будет отбывать 12,5 лет в колонии за госизмену

В Хабаровске 26-летняя женщина осуждена за государственную измену Жительница Хабаровска будет отбывать 12,5 лет в колонии за госизмену

Москва30 окт Вести.Хабаровский краевой суд признал виновной 26-летнюю местную жительницу в государственной измене, она будет отбывать 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в 2025 году женщина по заданию представителя иностранной разведки собрала и передала ему сведения о персональных данных военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 12 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.