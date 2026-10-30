Москва30 октВести.Хабаровский краевой суд признал виновной 26-летнюю местную жительницу в государственной измене, она будет отбывать 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Установлено, что в 2025 году женщина по заданию представителя иностранной разведки собрала и передала ему сведения о персональных данных военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО.
Суд признал женщину виновной и назначил ей 12 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 годговорится в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.