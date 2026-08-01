Москва1 авгВести.Верховный суд России оставил в силе приговор 19-летней жительнице Херсонской области Юлии Соколовой, признанной виновной в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Согласно выводам следствия и предыдущих инстанции, девушка работала на вражескую разведку, еще будучи гражданкой Украины. Получив российский паспорт, она не стала прерывать связь с кураторами, и продолжила отправлять им информацию о личном составе и объектах ВС РФ.
Суд признал Соколову виновной в шпионаже и государственной измене и назначил девять лет лишения свободы. Она обжаловала приговор, однако Верховный Суд России оставил его в силеуказал Сальдо в мессенджере МАХ
Он подчеркнул, что юный возраст осужденной не может являться оправданием, если речь идет об угрозе для мирного населения и военных.