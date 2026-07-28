Две жительницы Херсонской области арестованы по подозрению в госизмене

В Херсонской области арестованы две женщины по делу о госизмене Две жительницы Херсонской области арестованы по подозрению в госизмене

Москва28 июл Вести.В Херсонской области арестованы две местные жительницы 1970 и 1983 годов рождения по делу о государственной измене. Как передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону, их подозревают в передаче данных спецслужбам Украины.

Установлено, что подозреваемые осуществляли сбор и последующую передачу через иностранный почтовый сервис представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации сил и средств ВС РФ, а также сотрудников правоохранительных органов РФ говорится в сообщении

По ст. 275 УК РФ (государственная измена) фигуранткам грозит пожизненное лишение свободы.