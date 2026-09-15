Москва15 сенВести.К 18 годам колонии приговорен Херсонским областным судом гражданин Украины, передавший спецслужбам противника информацию о местонахождении и маршрутах передвижения российских военных и техники.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, преступник не только передавал вражеским спецслужбам информацию о российских частях и подразделениях на территории Херсонской области, при обысках у него нашли взрывные устройства.
Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублейсообщили в ФСБ