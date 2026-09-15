В Херсонской области гражданин Украины приговорен к 18 годам за шпионаж

В Херсонской области шпиона приговорили к 18 годам колонии В Херсонской области гражданин Украины приговорен к 18 годам за шпионаж

Москва15 сен Вести.К 18 годам колонии приговорен Херсонским областным судом гражданин Украины, передавший спецслужбам противника информацию о местонахождении и маршрутах передвижения российских военных и техники.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, преступник не только передавал вражеским спецслужбам информацию о российских частях и подразделениях на территории Херсонской области, при обысках у него нашли взрывные устройства.