На Кубани 65-летнюю жительницу Москвы приговорили к 14 годам за госизмену

Пенсионерку с двойным гражданством осудили за госизмену в Краснодарском крае На Кубани 65-летнюю жительницу Москвы приговорили к 14 годам за госизмену

Москва2 ноя Вести.На Кубани жительницу Москвы признали виновной в государственной измене и приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Оглашен приговор в отношении 65-летней уроженки Республики Молдовы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Фигурантка – гражданка России и Молдовы, противница проведения СВО. Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2026 года она сняла военные объекты, расположенные на территории края, и отправила представителям контрразведки Молдовы, при этом доподлинно зная, что информация попадет украинским спецслужбам и может быть использована для ударов по РФ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядка.