Отец и дочь приговорены за госизмену в пользу Украины ФСБ: отца и дочь из Краснодарского края приговорили за помощь ВСУ

Москва12 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры гражданам России Мишанину Д.В., 1971 года рождения, и его дочери Мишаниной О.Д., 2007 года рождения, за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ России.

Установлено, что указанные лица посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ проинформировали в спецслужбе

Как отмечается в сообщении ведомства, после получения инструкций от куратора отец и дочь приступили к пособничеству в интересах противника. Они собирали и передавали украинской стороне сведения о военнослужащих и объектах ВС РФ в Краснодарском крае, а также готовились выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Задержали фигурантов сотрудники ФСБ России в Сочи при попытке выезда за рубеж.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследовал уголовные дела в отношении Мишаниных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК России.

Суд постановил приговорить Мишанина к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих - в колонии строгого режима. Его дочь приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ФСБ России добавили, что всякий, кто согласился помогать противнику, будет найден, привлечен к уголовной ответственности и наказан по всей строгости.