Москва19 нояВести.В Мордовии местного жителя признали виновным в государственной измене и призывах к терроризму и приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.
Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Саранска, признанного виновным в государственной измене и публичных призывах к экстремизму. Решением суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублейприводит агентство информацию ведомства
Согласно материалам уголовного дела, мужчина связался с представителем украинской разведки и добывал по заданию куратора данные о местах дислокации военных в своем регионе, а также сведения об одном из правоохранителей, которые противник запросил для организации его убийства.
Параллельно фигурант оставлял экстремистские высказывания в социальных сетях, зафиксированы три эпизода.