Жителя Мордовии отправили в колонию за госизмену и призывы к терроризму Жителя Мордовии приговорили к 17 годам за передачу данных Украине

Москва19 ноя Вести.В Мордовии местного жителя признали виновным в государственной измене и призывах к терроризму и приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Саранска, признанного виновным в государственной измене и публичных призывах к экстремизму. Решением суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей приводит агентство информацию ведомства

Согласно материалам уголовного дела, мужчина связался с представителем украинской разведки и добывал по заданию куратора данные о местах дислокации военных в своем регионе, а также сведения об одном из правоохранителей, которые противник запросил для организации его убийства.

Параллельно фигурант оставлял экстремистские высказывания в социальных сетях, зафиксированы три эпизода.