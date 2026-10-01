Суд в Омске приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену

Житель Омска получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины Суд в Омске приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену

Москва1 окт Вести.Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омска, отправив его на 17 лет в колонию строгого режима за госизмену. Об этом агентству ТАСС рассказала представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Мужчину признали виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины и публичных призывах к терроризму в интернете.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы в сети Интернет к осуществлению террористической деятельности), ст. 275 УК России (государственная измена в форме шпионажа). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима цитирует ТАСС Ирину Руснак

По данным следствия, омич передавал украинским спецслужбам сведения о нефтегазовых объектах, чтобы те организовали террористический акт с применением дронов. Кроме того, доказаны его призывы в сети к террористической деятельности на стратегически важных предприятиях Омска.