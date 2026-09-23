Москва23 сенВести.В Республике Крым суд приговорил жителя города Красноперекопска к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Он вел наблюдение за боевыми позициями системы ПВО и ВС РФ и передавал их представителю иностранного государства.
Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режиманаписано в публикации ведомства
Его дальнейшее ограничение свободы рассчитано на 1 год и 10 месяцев.