Суд в Крыму приговорил мужчину к 16 годам колонии по обвинению в госизмене

В Крыму агента Украины осудили на 16 лет колонии за госизмену Суд в Крыму приговорил мужчину к 16 годам колонии по обвинению в госизмене

Москва23 сен Вести.В Республике Крым суд приговорил жителя города Красноперекопска к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Он вел наблюдение за боевыми позициями системы ПВО и ВС РФ и передавал их представителю иностранного государства.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима написано в публикации ведомства

Его дальнейшее ограничение свободы рассчитано на 1 год и 10 месяцев.