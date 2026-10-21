Москва21 октВести.Восточный окружной военный суд приговорил жителя Читы к лишению свободы на срок 20 лет за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.
Мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами. Его признали виновным в организации диверсий и террористических актов на территории РФ.
Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режиманаписано в сообщении
Осужденный проходил обвиняемым по ст. 275 УК РФ и ст. 205.3 УК РФ.
Приговор в законную силу пока не вступил.