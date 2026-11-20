Житель Изобильного получил 22 года за госизмену и склонение к диверсиям

Житель Ставрополья получил 22 года за госизмену Житель Изобильного получил 22 года за госизмену и склонение к диверсиям

Москва20 ноя Вести.Житель Изобильненского округа 22 лет приговорен Южным окружным военным судом к 22 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности, участие в террористической организации и государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края в мессенджере МАХ.

В суде установлено, что подсудимый в ноябре 2024 года в городе Изобильном предпринял попытку лично и через популярный мессенджер склонить двух своих знакомых к участию в деятельности незаконной группировки для последующего совершения диверсий и террористических актов, направленных против безопасности России написали в пресс-службе

Действия молодого человека пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, в оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.