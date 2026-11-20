Москва20 нояВести.Житель Изобильненского округа 22 лет приговорен Южным окружным военным судом к 22 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности, участие в террористической организации и государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края в мессенджере МАХ.
В суде установлено, что подсудимый в ноябре 2024 года в городе Изобильном предпринял попытку лично и через популярный мессенджер склонить двух своих знакомых к участию в деятельности незаконной группировки для последующего совершения диверсий и террористических актов, направленных против безопасности Россиинаписали в пресс-службе
Действия молодого человека пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.
Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, в оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.