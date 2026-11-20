Москва20 нояВести.На Ставрополье Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Изобильненского округа. Молодой человек признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, участие в деятельности организации, признана террористической, а также госизмене.
В суде установлено, что подсудимый в ноябре 2024 года в городе Изобильном предпринял попытку лично и через популярный мессенджер склонить двух своих знакомых к участию в деятельности незаконной группировки для последующего совершения диверсий и террористических актов…говорится в сообщении региональной прокуратуры в MAX
Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю пресекли незаконные действия. Суд приговорил молодого человека к 22 годам лишения свободы.