В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о госизмене 22-летнего жителя Ставрополья осудили по статье о госизмене

Москва20 ноя Вести.На Ставрополье Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Изобильненского округа. Молодой человек признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, участие в деятельности организации, признана террористической, а также госизмене.

В суде установлено, что подсудимый в ноябре 2024 года в городе Изобильном предпринял попытку лично и через популярный мессенджер склонить двух своих знакомых к участию в деятельности незаконной группировки для последующего совершения диверсий и террористических актов… говорится в сообщении региональной прокуратуры в MAX

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю пресекли незаконные действия. Суд приговорил молодого человека к 22 годам лишения свободы.