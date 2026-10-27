В Приморье вынесен приговор по делу о госизмене Житель Уссурийска приговорен к 23 годам заключения по делу о госизмене

Москва27 окт Вести.Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летнего жителя Уссурийска, который обвинялся в государственной измене и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Установлено, что в сентябре 2022 года мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии с публичными призывами к поджогам военных комиссариатов и оказанию финансовой помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Кроме того, с марта по июль 2023 года осужденный организовал приобретение и поставку автомобиля повышенной проходимости для Вооружённых сил Украины отмечается в канале надзорного ведомства в MAX

Согласно решению суда, фигуранту получил 23 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, на три года.