Курский предприниматель осужден на 25 лет за госизмену и покушение на теракт

Военный суд приговорил уроженца Винницкой области к 25 годам за госизмену Курский предприниматель осужден на 25 лет за госизмену и покушение на теракт

Москва26 окт Вести.2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 54-летнего предпринимателя из Курска, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Сергея Мазура, сообщила пресс-служба суда в мессенджере MAX.

Мазур обвинялся в государственной измене, участии в террористическом сообществе, покушении на теракт, приготовлении к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля, а также к незаконному приобретению, передаче, хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств.

Как установил суд, Мазур, постоянно проживавший в Курске, возражая против политических решений президента и органов власти РФ, нашел в интернете предложения о заработке за сбор и передачу информации украинской стороне. В сентябре 2024 года он отправил с мобильного телефона sms с предложением о сотрудничестве, таким образом установив связь с представителем ГУР Минобороны Украины. По его заданию Мазур собирал и передавал сведения о военных и гражданских объектах, проводил разведку у здания регионального правительства, снимая его на фото и видео. Все материалы он передавал кураторам.

В 2025 году Мазуру предложили совершить теракт и ликвидировать высокопоставленного представителя власти Курской области. Он согласился. Мужчина должен был собрать взрывное устройство из компонентов, находившихся в тайнике, и заложить его его около административного здания в областном центре. Но Мазур не сумел довести преступление до конца, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда доставал взрывное устройство из тайника.

Суд по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначил Мазуру окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в тюрьме первых 7 лет, а остальной части наказания – 18 лет – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 600 000 рублей, со штрафом в размере 60 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев говорится в публикации

Кроме того, суд конфисковал в доход государства у осужденного 79 619 рублей. Процессуальные издержки, суммы, выплаченные адвокатам за оказание юридической помощи за участие в уголовном судопроизводстве по назначению на предварительном следствии и в судебном разбирательстве в размере 188 417 рублей, суд также взыскал с Мазура в доход федерального бюджета.