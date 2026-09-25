Жителя Ставрополья отправили на 2,5 года в колонию за оправдание терроризма

Жителя Ставрополья приговорили к колонии за оправдание терроризма в соцсетях Жителя Ставрополья отправили на 2,5 года в колонию за оправдание терроризма

Москва25 сен Вести.В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Ессентуков, признав его виновным в публичном оправдании терроризма в соцсетях. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 2,5 года.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")… Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2024 года фигурант опубликовал несколько содержащих признаки оправдания терроризма постов в канале, администратором которого являлся.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.