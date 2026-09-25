Москва25 сенВести.В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Ессентуков, признав его виновным в публичном оправдании терроризма в соцсетях. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 2,5 года.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")… Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, в марте 2024 года фигурант опубликовал несколько содержащих признаки оправдания терроризма постов в канале, администратором которого являлся.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.