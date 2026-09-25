Москва25 сенВести.Южный окружной военный суд признал виновным в финансировании терроризма жителя города Кисловодска. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
Мужчина перевел деньги участнику террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ. Это произошло в январе 2021 года.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободынаписано в канале ведомства в MAX
Согласно вердикту суда, первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
Приговор 33-летнему мужчине в силу не вступил.