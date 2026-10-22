Женщину, получавшую пенсии за умерших стариков, осудили в Волгоградской области Под Волгоградом женщину осудили за использование пенсий умерших подопечных

Москва22 окт Вести.В Волгоградской области суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Калачевского района, которая похоронила на заднем дворе своего дома трех пенсионеров и получала за них пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Калачевского районного суда.

По устной договоренности 46-летняя Анна Н. с 2011 года брала под опеку четырех пожилых людей выписанных из психиатрической больницы. Банковские карты, на которые им начислялись пенсии, она хранилась у себя: часть тратила на пенсионеров, остальное присваивала себе.

В 2019 году трое подопечных умерли. Еще один человек ушел и пропал без вести. Но после смерти подопечных женщина никого не оповестила, захоронила тела умерших на заднем дворе своего дома и продолжила получать их пенсии до августа 2025 года.

Подсудимая признала вину в полном объеме и раскаялась.

Приговором Калачевского районного суда Волгоградской области Анна Н. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. говорится в сообщении

Кроме того, с обвиняемой в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации взыскано 2 359 012 рублей, полученные мошеннических путем.