В Архангельской области за хищение денег клиентов осуждена экс-начальница почты Экс-начальницу почты в Архангельской области осудили за хищение 8 млн рублей

Москва17 сен Вести.В Архангельской области суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя почтового отделения, которая присваивала себе деньги клиентов. Согласно материалам уголовного дела, в общей сложности она успела похитить порядка 8 миллионов рублей. Как сообщает Онежский городской суд, ей назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Фигурантка систематически похищала средства с октября 2025-го по май 2026 года, суммы варьировались от 500 до 500 тысяч рублей. Чтобы это скрыть, она вносила ложные сведения в отчетные документы. А, собираясь в отпуск, инсценировала кражу со взломом и поджогом, чтобы замещающий ее сотрудник не заметил недостачу. К преступлению женщина привлекла своего сына 2006 года рождения и его приятеля, который старше на год.

В суде все трое признали вину в полном объеме.

Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок назначенного наказания - 6 лет 6 месяцев - бывшему руководителю почтового отделения, ее сыну - 4 года 6 месяцев, приятелю сына - 4 года говорится в сообщении инстанции во "ВКонтакте"

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.