В Елабуге сотрудница почты подожгла отделение, пытаясь скрыть растрату денег Попытку поджога почты совершила женщина после хищения денег из кассы

Москва27 июл Вести.Работница почтового отделения в Елабуге несколько лет похищала деньги из кассы. С весны 2022 года по июль 2026 года она смогла забрать более 61 миллиона рублей и тратила их на свои нужды, сообщает прокуратура Республики Татарстан.

С целью сокрытия следов совершенных преступлений и имитации внештатной ситуации женщина попыталась организовать поджог отделения почтовой связи, однако возгорание было своевременно пресечено говорится в сообщении

По данному факту было возбуждено уголовное дело, прокуратура признала это законным. Суд по ходатайству следствия отправил женщину под стражу — сейчас она находится в заключении.