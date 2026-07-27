Москва27 июлВести.Работница почтового отделения в Елабуге несколько лет похищала деньги из кассы. С весны 2022 года по июль 2026 года она смогла забрать более 61 миллиона рублей и тратила их на свои нужды, сообщает прокуратура Республики Татарстан.
С целью сокрытия следов совершенных преступлений и имитации внештатной ситуации женщина попыталась организовать поджог отделения почтовой связи, однако возгорание было своевременно пресеченоговорится в сообщении
По данному факту было возбуждено уголовное дело, прокуратура признала это законным. Суд по ходатайству следствия отправил женщину под стражу — сейчас она находится в заключении.