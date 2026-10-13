На Камчатке вынесен приговор по делу о хищении при заключении соцконтракта

Жительница Камчатки занизила свой доход ради выплаты На Камчатке вынесен приговор по делу о хищении при заключении соцконтракта

Москва13 окт Вести.Суд Петропавловска-Камчатского признал 35-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат путем предоставления ложных сведений, совершенном в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Установлено, что в мае 2025 года фигурантка обратилась за получением помощи на основании социального контракта для предпринимательской деятельности в области индустрии красоты. Но в документах занизила выручку от коммерции в размере свыше 720 тысяч рублей. С ней был заключен соцконтракт, по нему она получила 380 тысяч рублей.

Фигурантка вину признала, ущерб возместила, пожертвовала средства в краевой Дом ребенка. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.