Москва13 октВести.Суд Петропавловска-Камчатского признал 35-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат путем предоставления ложных сведений, совершенном в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.
Установлено, что в мае 2025 года фигурантка обратилась за получением помощи на основании социального контракта для предпринимательской деятельности в области индустрии красоты. Но в документах занизила выручку от коммерции в размере свыше 720 тысяч рублей. С ней был заключен соцконтракт, по нему она получила 380 тысяч рублей.
Фигурантка вину признала, ущерб возместила, пожертвовала средства в краевой Дом ребенка. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублейговорится в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.