Москва19 октВести.Следствие ОМВД России "Пермский" завершило уголовного дело в отношении местной жительницы 1983 года рождения. Многодетная мать обвиняется в совершении мошенничеств при получении выплат в крупном размере, сообщает ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Как установили сотрудники полиции, осенью 2020 года женщина, имеющая четверых детей, зарегистрировала в отделе ЗАГС г. Перми якобы рожденного в домашних условиях ребенка и оформила получение социальных выплат как многодетная мать-одиночка, нуждающаяся в улучшении жилищных условий.
Всего за период с октября 2020 по июль 2023 года злоумышленница незаконно получила выплаты на несуществующего ребенка на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублейговорится в сообщении
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.