В Прикамье многодетную мать будут судить за хищение при получении выплат

В Прикамье многодетная мать незаконно получила более 1,3 млн рублей В Прикамье многодетную мать будут судить за хищение при получении выплат

Москва19 окт Вести.Следствие ОМВД России "Пермский" завершило уголовного дело в отношении местной жительницы 1983 года рождения. Многодетная мать обвиняется в совершении мошенничеств при получении выплат в крупном размере, сообщает ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Как установили сотрудники полиции, осенью 2020 года женщина, имеющая четверых детей, зарегистрировала в отделе ЗАГС г. Перми якобы рожденного в домашних условиях ребенка и оформила получение социальных выплат как многодетная мать-одиночка, нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Всего за период с октября 2020 по июль 2023 года злоумышленница незаконно получила выплаты на несуществующего ребенка на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей говорится в сообщении

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.