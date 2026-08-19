Камчадалка фиктивно зарегистрировала в своем жилье 18 мигрантов Жительница столицы Камчатки обвиняется в фиктивной регистрации 18 мигрантов

Москва19 авг Вести.Жительница Петропавловска-Камчатского 44 лет стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, сообщила пресс-служба краевого управления МВД России в мессенджере МАХ.

В июне-июле текущего года женщина фиктивно зарегистрировала в двух своих объектах жилой недвижимости 18 граждан одной из стран ближнего зарубежья.

При этом фактическое вселение и проживание указанных лиц в данных помещениях не обеспечивались. За фиктивную постановку злоумышленница получала денежное вознаграждение отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.