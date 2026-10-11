Москва11 окт Вести.Мошенничество при получении выплат раскрыли правоохранители в Свердловской области, сообщает пресс-служба МВД России.

В 2017 году жительница Нижегородской области вместе с подругой из Перми обманули органы ЗАГС: они заявили, что у первой родился ребенок вне больницы, а вторая выступила как свидетельница этих родов. При этом на самом деле ни у кого из них не рождался ребенок. На основании ложных сведений ЗАГС выдал свидетельство о рождении. С этим документом женщины смогли оформить материнский капитал.

В дальнейшем одна из фигуранток обратилась в Пенсионный фонд России и обналичила средства под видом строительства жилого дома говорится в сообщении

Сейчас расследование завершено: дело завели по статье о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Все материалы передали в Синарский районный суд Каменска‑Уральского