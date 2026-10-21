Блогер Лусик Карапетян осуждена условно по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор блогеру Лусик Карапетян, признав ее виновной в мошенничестве Блогер Лусик Карапетян осуждена условно по делу о мошенничестве

Москва21 окт Вести.В Москве суд вынес приговор в отношении Лусик Карапетян по делу о мошенничестве. Как сообщает столичная прокуратура, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Вынесен приговор в отношении Лусик Карапетян. С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры она признана виновной в совершении мошенничеств (ч. 2 ст. 159 УК РФ)… Суд назначил Карапетян 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурантка похитила деньги четверых потерпевших, речь идет о значительном материальном ущербе.

После выявления преступления блогер объявлялась в международный розыск, ее экстрадировали в Россию с территории ОАЭ.

Отмечается, что Карапетян признала вину и возместила ущерб в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.