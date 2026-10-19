Дело блогера Лерчек о выводе средств из РФ поступило на пересмотр в Мосгорсуд

В Мосгорсуд поступило на пересмотр уголовное дело блогера Лерчек Дело блогера Лерчек о выводе средств из РФ поступило на пересмотр в Мосгорсуд

Москва19 окт Вести.Уголовное дело Валерии Чекалиной, известной в блогосфере как Лерчек, о выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты по подложным документам поступило на пересмотр в Московский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Зарегистрировано 19.10.2026 указывается в материалах, которые приводит агентство

В июле текущего года Гагаринский районный суд Москвы назначил Валерии Чекалиной 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере более 765 млн рублей, признав ее виновной в незаконных валютных операциях. Блогер не признала вину в инкриминируемом преступлении. Прокуратуру также не устроил приговор.

Адвокаты Чекалиной подали жалобу, в которой настаивают на оправдании блогера. В то же время прокуратура в апелляционном представлении настаивает на ужесточении условного срока до 6 лет и запрета администрировать сайты до 5 лет.