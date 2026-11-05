Блогер Лерчек хочет присутствовать в суде на пересмотре ее приговора в апелляции Адвокат: Чекалина рассматривает вопрос личного участия в заседании Мосгорсуда

Москва5 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) хотела бы лично присутствовать на заседании Мосгорсуда при пересмотре ее приговора по делу о незаконных валютных операциях, однако все будет зависеть от состояния здоровья. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Сейчас Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. Накануне она завершила третий курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62.

Валерия рассматривает вопрос личного участия в заседании, но все зависит от ее самочувствия отметил адвокат

Ранее Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Также ей на 3 года запретили администрировать сайты в интернете.

Защита блогера обжаловала приговор и попросила ее оправдать. Прокуратура, в свою очередь, настаивает на ужесточении условного срока до 6 лет и запрете администрировать сайты до 5 лет.

Ранее сообщалось, что 5 ноября Мосгорсуд рассмотрит жалобу Лерчек на приговор в закрытом режиме - без присутствия представителей СМИ и слушателей.