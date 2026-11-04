Мосгорсуд рассмотрит жалобу Лерчек на приговор в закрытом режиме Жалобу Лерчек на приговор Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме

Москва4 ноя Вести.Апелляционную жалобу на приговор блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) рассмотрят в Мосгорсуде без присутствия представителей СМИ и слушателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе апелляционной инстанции.

По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, [прессу] пустят только на оглашение решения. Участие в процессе самой Валерии не планируется, будет ее адвокат отметила представитель суда

Ранее известного блогера приговорили к условному сроку по делу о незаконных валютных операциях.

Как стало известно, Мосгорсуд перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября на фоне ухудшения состояния здоровья Чекалиной. Сейчас Лерчек борется с тяжелым заболеванием, у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.