Лерчек пока может не оплачивать штраф в размере 763,5 миллиона рублей

Лерчек сможет отложить выплату штрафа в размере 763,5 миллиона рублей Лерчек пока может не оплачивать штраф в размере 763,5 миллиона рублей

Москва28 авг Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) пока не обязана выплачивать назначенный судом штраф в размере 763,5 млн руб., заявил участник судебного процесса в интервью РИА Новости.

Требование об уплате штрафа начнет действовать только после вступления приговора в законную силу, отметил собеседник агентства. Это произойдет после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и выводе денег за рубеж.

Между тем 18 августа в том же районном суде зарегистрированы жалобы на приговор от всех участников процесса, в том числе от самой Лерчек, ее защитников и представителей гособвинения.

В феврале 2026 года Чекалина, находясь под домашним арестом, родила четвертого ребенка. Вскоре после этого врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Теперь Чекалина вынуждена получать пожизненную терапию.