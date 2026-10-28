Москва28 окт Вести.Заседание по апелляции на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, перенесли на 5 ноября. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

31 июля Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей, а также запретил ей администрировать сайты в течение трех лет. Приговор оспорили обе стороны: защита добивалась оправдания, а прокуратура – ужесточения наказания до шести лет и запрета на администрирование сайтов на пять лет. Изначально слушания в Мосгорсуде были назначены на 17 ноября.

Адвокат пояснил, что о новой дате всех уведомили официально. По его словам, Валерия находится в тяжелом состоянии и нуждается в лечении за границей, однако покинуть страну до вступления приговора в силу непросто.

Нас официально уведомили в Мосгорсуде о переносе заседания на 5 ноября. Все понимают тяжелое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд ее до вступления приговора в силу проблематичен. Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд цитирует слова Константина Третьякова РИА Новости

Ранее отец четвертого ребенка Лерчек, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, выложил видео, в котором они вместе с Чекалиной сообщили о прогрессировании онкологии. Медики порекомендовали ей CAR-T-клеточную терапию в Китае. Сейчас они ждут приглашение из клиники.