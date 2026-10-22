Москва22 октВести.Рецидив онкологического заболевания диагностировали у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Новое обследование показало рост метастазов в надпочечниках и яичниках, а также новые очаги в легких. Врачи срочно начали вторую химиотерапию и предложили рассмотреть инновационную клеточную терапию в Китаеговорится в сообщении
Для того чтобы отправиться на лечение за границу, Чекалиной придется получить разрешение суда, так как она приговорена к пяти годам условно и не имеет права покидать страну.
Рак желудка четвертой стадии Чекалиной диагностировали весной.