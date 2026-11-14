Блогер Лерчек не комментировала свое помилование, она в тяжелом состоянии

Лерчек пока не прокомментировала помилование, она в тяжелом состоянии Блогер Лерчек не комментировала свое помилование, она в тяжелом состоянии

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, пока не стала комментировать свое помилование президентом РФ Владимиром Путиным. Лерчек находится в тяжелом состоянии, сообщила Mash ее помощница.

14 ноября стало известно, что Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля, сняв судимость.

31 июля 2026 года суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отказал в выезде в Китай на лечение от онкологии Валерии Чекалиной.