SHOT: блогер Лерчек теперь может улететь в Китай на лечение от онкологии

После помилования блогер Лерчек может продолжить лечение от онкологии в Китае SHOT: блогер Лерчек теперь может улететь в Китай на лечение от онкологии

Москва14 ноя Вести.Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, в ближайшее время может улететь в Китай на лечение от онкологии, пишет SHOT.

Издание отмечает, что в КНР ей планируют провести CAR-T-терапию: иммунные клетки модифицируют, чтобы они распознавали и уничтожали опухоль. О какой именно клинике идет речь, семья пока не раскрывает.

Ранее суд отказал Лерчек в разовом выезде из-за условного срока, поэтому блогер ради поездки на лечение обратилась с прошением о помиловании.

Теперь Валерия Чекалина может покинуть Россию и воспользоваться приглашением пекинской онкологической клиники говорится в публикации

У 34-летней Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии, а последнее обследование показало рост метастазов в легких, яичниках и надпочечниках.

Из-за сильных болей женщина практически не могла двигаться, плохо ела и сильно похудела. Сейчас она проходит вторую линию химиотерапии.

По сведениям СМИ, Лерчек находится в тяжелом состоянии.