Москва14 нояВести.Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, в ближайшее время может улететь в Китай на лечение от онкологии, пишет SHOT.
Издание отмечает, что в КНР ей планируют провести CAR-T-терапию: иммунные клетки модифицируют, чтобы они распознавали и уничтожали опухоль. О какой именно клинике идет речь, семья пока не раскрывает.
Ранее суд отказал Лерчек в разовом выезде из-за условного срока, поэтому блогер ради поездки на лечение обратилась с прошением о помиловании.
Теперь Валерия Чекалина может покинуть Россию и воспользоваться приглашением пекинской онкологической клиникиговорится в публикации
У 34-летней Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии, а последнее обследование показало рост метастазов в легких, яичниках и надпочечниках.
Из-за сильных болей женщина практически не могла двигаться, плохо ела и сильно похудела. Сейчас она проходит вторую линию химиотерапии.
По сведениям СМИ, Лерчек находится в тяжелом состоянии.