Москва14 нояВести.Помилованная указом президента РФ Валерия Чекалина (блогер Лерчек) борется с тяжелевшим заболеванием, а также она уже погасила ущерб, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Она выразила надежду, что Валерии удастся справиться с тяжелым заболеванием, и подчеркнула, что сомнений в ее диагнозе нет.
По словам Меркачевой, Лерчек "точно достойна того, чтобы ее помиловать".
У нее тяжелейшее заболевание, которое точно является весомым поводом для помилования. Второй весомый повод – то, что она ущерб погасиласказала член СПЧ
Ранее Лерчек попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Сегодня стало известно, что глава государства подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.
Юрист Олег Зернов в комментарии агентству подтвердил, что теперь Валерия может уехать из России, в том числе и на лечение в Китай.
По сведениям СМИ, 34-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Ранее у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать. Адвокаты обращались с просьбой разрешить подзащитной выезд на лечение в КНР, но суд отказал из-за имевшегося условного срока.