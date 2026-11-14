Меркачева о помиловании блогера Лерчек: она тяжело больна и погасила ущерб

Помилованная блогер Лерчек погасила ущерб и может выехать на лечение за границу Меркачева о помиловании блогера Лерчек: она тяжело больна и погасила ущерб

Москва14 ноя Вести.Помилованная указом президента РФ Валерия Чекалина (блогер Лерчек) борется с тяжелевшим заболеванием, а также она уже погасила ущерб, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она выразила надежду, что Валерии удастся справиться с тяжелым заболеванием, и подчеркнула, что сомнений в ее диагнозе нет.

По словам Меркачевой, Лерчек "точно достойна того, чтобы ее помиловать".

У нее тяжелейшее заболевание, которое точно является весомым поводом для помилования. Второй весомый повод – то, что она ущерб погасила сказала член СПЧ

Ранее Лерчек попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Сегодня стало известно, что глава государства подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.

Юрист Олег Зернов в комментарии агентству подтвердил, что теперь Валерия может уехать из России, в том числе и на лечение в Китай.

По сведениям СМИ, 34-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Ранее у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать. Адвокаты обращались с просьбой разрешить подзащитной выезд на лечение в КНР, но суд отказал из-за имевшегося условного срока.