Болеющая раком Валерия Чекалина намерена выехать в Китай на лечение

Адвокат Лерчек сообщил, что блогер намерена выехать в Китай на лечение Болеющая раком Валерия Чекалина намерена выехать в Китай на лечение

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, после помилования намерена выехать в Китай на лечение. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Для этого необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Она планирует выехать в Китай, намеревается, для этого все и делалось отметил юрист

Третьяков подчеркнул, что речь идет о серьезной клинике, поэтому требуется согласование дат, графика и плана лечения. Также он отметил, что имевшиеся ранее даты были актуальны на начало ноября.

14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.

На данный момент защита Лерчек занимается вопросом возврата ее загранпаспорта.