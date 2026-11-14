Москва14 нояВести.Блогер Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, после помилования намерена выехать в Китай на лечение. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
Для этого необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Она планирует выехать в Китай, намеревается, для этого все и делалосьотметил юрист
Третьяков подчеркнул, что речь идет о серьезной клинике, поэтому требуется согласование дат, графика и плана лечения. Также он отметил, что имевшиеся ранее даты были актуальны на начало ноября.
14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.
На данный момент защита Лерчек занимается вопросом возврата ее загранпаспорта.