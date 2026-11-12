Адвокат Третьяков сообщил, что информация по выезду Лерчек в КНР не рассмотрена

Адвокат Лерчек заявил, что информация по ее выезду в Китай не рассмотрена Адвокат Третьяков сообщил, что информация по выезду Лерчек в КНР не рассмотрена

Москва12 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная на условный срок по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Как следует из материала KP.RU, обращение блогер направила для того, чтобы отправиться на лечение в Китай. Адвокат обвиняемой Константин Третьяков уточнил, что сейчас по выезду его подзащитной в КНР информации нет.

Действующие юридические нормы запрещают гражданам с условным сроком покидать пределы РФ без специального согласования.

Как следует из материала, параллельно прошению о помиловании сторона защиты направила соответствующее ходатайство в суд с просьбой разрешить осужденной зарубежный выезд.

По выезду (в Китай. — Прим. ред.) нет никакой информации — ничего не рассмотрено сказал Третьяков

Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что помилование не гарантирует Лерчек освобождения от штрафа в 763,5 млн рублей.