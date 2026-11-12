Юрист: помилование не гарантирует Лерчек освобождения от штрафа в 763,5 млн руб. Юрист: помилование не гарантирует Лерчек освобождения от многомиллионного штрафа

Москва12 ноя Вести.Помилование не освобождает блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, от уплаты штрафа автоматически, заявил NEWS.RU юрист Михаил Пирогов. Как он отметил, исход этого дела полностью зависит от указания президента РФ Владимира Путина.

Помилование не означает автоматической отмены приговора или штрафа. По ст. 85 УК РФ президент может освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, сократить его или заменить более мягким. Все зависит от содержания ходатайства и будущего указа: смягчение теоретически может коснуться как основного наказания, так и взыскания, полностью или частично пояснил Пирогов

По его словам, если помилование коснется только условного срока Чекалиной, ей все равно придется выплатить штраф в размере 763,5 млн рублей.

Юрист подчеркнул, что пока нельзя утверждать, будто блогерша просит освободить ее именно от выплаты этой суммы. Оценить вероятность помилования также невозможно, поскольку такое решение относится к исключительным полномочиям президента.

Пирогов добавил, что прежние случаи помилования не создают прецедента и не обязывают главу государства принимать аналогичные решения в отношении других осужденных.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что для погашения штрафа Лерчек потребуется более 1 тыс. лет.