Москва5 нояВести.5 ноября в Мосгорсуде состоялось закрытое для СМИ заседание по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). По словам ее адвоката Константина Третьякова, накануне ей потребовалась госпитализация из-за ухудшения состояния. Поэтому ее не было в зале суда.
Несмотря на апелляции защиты и ухудшение состояния Чекалиной, суд оставил приговор в силе. Адвокат Андрей Мишонов прокомментировал "КП" решение судебного органа.
Сохранение приговора само по себе не означает, что суд признал заболевание недостаточно тяжелым. Оно свидетельствует лишь о том, что приведенные обстоятельства не повлекли отмены назначенного наказаниясообщил адвокат
У закона есть возможность освободить тяжело больного человека от уголовной ответственности, уточнил юрист. Но в данном случае суд назначил подсудимой условный срок, то есть отбывать наказание она будет не в исправительном учреждении. Наличие тяжелого заболевания само по себе не может повлечь автоматической отмены приговора, заявил адвокат.
Мишонов отметил, что в данной ситуации больше всего удивляет размер штрафа, назначенного судом.
Закон обязывает суд при назначении штрафа учитывать имущественное положение осужденного, его семьи, а также возможность получения заработка или иного дохода. Очевидно, что тяжелое заболевание, требующее продолжительного лечения, может существенно ограничивать такую возможностьпрокомментировал адвокат
Тем не менее, необходимо учитывать, что изменение размера штрафа зависит и от статьи, по которой осужден человек, отметил Мишонов.
Валерия Чекалина признана виновной в незаконных переводах денег на иностранные банковские счета по поддельным документам и приговорена к 5 годам условно. Также ей назначен штраф в размере 763 млн рублей.
Во время расследования у Лерчек обнаружили четвертую стадию рака желудка.