Адвокат Мишонов: суд признал заболевание Лерчек, но не изменил приговор Адвокат Мишонов: болезнь Лерчек не влечет автоматической отмены приговора

Москва5 ноя Вести.5 ноября в Мосгорсуде состоялось закрытое для СМИ заседание по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). По словам ее адвоката Константина Третьякова, накануне ей потребовалась госпитализация из-за ухудшения состояния. Поэтому ее не было в зале суда.

Несмотря на апелляции защиты и ухудшение состояния Чекалиной, суд оставил приговор в силе. Адвокат Андрей Мишонов прокомментировал "КП" решение судебного органа.

Сохранение приговора само по себе не означает, что суд признал заболевание недостаточно тяжелым. Оно свидетельствует лишь о том, что приведенные обстоятельства не повлекли отмены назначенного наказания сообщил адвокат

У закона есть возможность освободить тяжело больного человека от уголовной ответственности, уточнил юрист. Но в данном случае суд назначил подсудимой условный срок, то есть отбывать наказание она будет не в исправительном учреждении. Наличие тяжелого заболевания само по себе не может повлечь автоматической отмены приговора, заявил адвокат.

Мишонов отметил, что в данной ситуации больше всего удивляет размер штрафа, назначенного судом.

Закон обязывает суд при назначении штрафа учитывать имущественное положение осужденного, его семьи, а также возможность получения заработка или иного дохода. Очевидно, что тяжелое заболевание, требующее продолжительного лечения, может существенно ограничивать такую возможность прокомментировал адвокат

Тем не менее, необходимо учитывать, что изменение размера штрафа зависит и от статьи, по которой осужден человек, отметил Мишонов.

Валерия Чекалина признана виновной в незаконных переводах денег на иностранные банковские счета по поддельным документам и приговорена к 5 годам условно. Также ей назначен штраф в размере 763 млн рублей.

Во время расследования у Лерчек обнаружили четвертую стадию рака желудка.