Москва5 нояВести.Московский городской суд оставил в силе приговор в отношении Валерии Чекалиной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, утвердив условный пятилетний срок и многомиллионный штраф, сообщает ТАСС.
Отмечается, что слушание прошло в закрытом режиме.
Чекалина на заседании не присутствовала из-за экстренной госпитализации утром 5 ноября.
Гагаринский районный суд в июле этого года приговорил Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, к пяти годам условно со штрафом 763,5 миллиона рублей.