Суд оставил в силе приговор и многомиллионный штраф блогеру Лерчек Мосгорсуд оставил в силе условный пятилетний срок блогеру Лерчек

Москва5 ноя Вести.Московский городской суд оставил в силе приговор в отношении Валерии Чекалиной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, утвердив условный пятилетний срок и многомиллионный штраф, сообщает ТАСС.

Отмечается, что слушание прошло в закрытом режиме.

Чекалина на заседании не присутствовала из-за экстренной госпитализации утром 5 ноября.

Гагаринский районный суд в июле этого года приговорил Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, к пяти годам условно со штрафом 763,5 миллиона рублей.