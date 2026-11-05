Москва5 ноя Вести.Лерчек экстренно госпитализировали утром 5 ноября, поэтому она пропустит заседание Мосгорсуда по пересмотру ее приговора. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

По его словам, до 11.00 у нее запланированы процедуры.

Валерию утром экстренно отправили в больницу, у нее будет процедура до 11 часов. Она не будет участвовать в заседании сказал защитник

В июле этого года Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, вынесли условный приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ей назначили пять лет и штраф 763,5 миллиона рублей.

Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании блогера. В свою очередь прокуратура требует ужесточить условный срок до шести лет и запретить администрировать сайты до пяти лет.