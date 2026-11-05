Адвокат Третьяков: для погашения штрафа Лерчек потребуется более 1 тыс. лет Для погашения штрафа Лерчек потребуется более 1 тысячи лет

Москва5 ноя Вести.Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая осуждена на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, потребуется более 1 тысячи лет, чтобы погасить назначенный по приговору суда штраф. Об этом сообщил адвокат Константин Третьяков, передает ТАСС.

Сегодня, 5 ноября, в Мосгорсуде в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассматривались апелляционные жалобы и представления по делу.

У нашей подзащитной доход [за 2025 год] составляет 344 тыс. рублей. Мы посчитали, что для погашения штрафа ей потребовалось бы от 1 000 до 1 200 лет. То есть, если бы она начала выплачивать штраф за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его оплатила заявил адвокат

Защита планирует добиваться отмены обвинительного приговора в кассационной инстанции. Адвокаты осужденной просили прекратить уголовное дело в связи с отсутствием события и состава преступлений. Также защита обратилась с просьбой учесть при назначении наказания доводы Чекалиной о нарушении закона и принципа справедливости.

Защитники сослались на отсутствие адвоката по соглашению во время предъявления блогеру обвинения. По словам адвокатов, штраф, назначенный фигурантке, в 763 раза больше дохода.

Прокуратура, в свою очередь, добивалась увеличения условного срока для блогера с 5 до 6 лет. В итоге Мосгорсуд оставил приговор без изменений.