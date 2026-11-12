Лерчек обратилась к президенту России Путину с просьбой о помиловании

Лерчек направила прошение о помиловании на имя президента России Лерчек обратилась к президенту России Путину с просьбой о помиловании

Москва12 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Он пояснил, что по закону осужденный подает такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где отбывает срок. Поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было отправлено через интернет-приемную президента и передано во ФСИН.

Ранее суд приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. По версии следствия, речь шла о выводе более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов по подложным документам.

5 ноября Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Кроме того, блогеру на три года запретили администрировать сайты. Защита подала кассационную жалобу.

В феврале у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать, осужденная проходит повторный курс химиотерапии. Защита просила суд и ФСИН разрешить блогеру выезд на лечение в КНР.