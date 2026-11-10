Защита Лерчек просит ФСИН разрешить ей выехать на лечение в Китай

Адвокаты просят ФСИН выпустить Лерчек в Китай для лечения рака Защита Лерчек просит ФСИН разрешить ей выехать на лечение в Китай

Москва10 ноя Вести.Защитники блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая борется с раком желудка четвертой стадии, просят разрешить ей выехать в Китай на лечение, сообщил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Мы подали обращения во ФСИН с просьбой разрешить Валерии выезд на лечение в Китай сказал юрист

Ранее защита Лерчек подавала в суд обращение, в котором просила разрешить ей выехать в КНР для проведения CAR-T-клеточной терапии, однако оно не было рассмотрено.

После повторного курса химиотерапии блогер пожаловалась на ухудшение самочувствия и зрения.

Мосгорсуд 5 ноября утвердил приговор Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях, по которому ей назначены 5 лет условно, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на 3 года.