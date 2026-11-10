Лерчек рассказала, что после химиотерапии у нее упало зрение и пропала энергия Блогер Лерчек пожаловалась на ухудшение здоровья после повторной химиотерапии

Москва10 ноя Вести.Рак желудка четвертой стадии у Валерии Чекалиной (Лерчек) дал о себе знать после повторного курса химиотерапии: блогер пожаловалась на ухудшение самочувствия и зрения. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Кадрами из больницы поделился в Instagram отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. На видео Чекалина говорит, что из-за ухудшившегося после химии зрения ей назначили МРТ головного мозга. Она надеется, что все обойдется, но признает: сил после процедур мало, а сонливость сильная. Кроме того, блогер ждет разрешения на поездку в Китай, где собирается лечиться.

Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая цитирует слова Чекалиной РИА Новости

Ранее Сквиччиарини рассказывал, что Чекалина проходит повторный 48-часовой курс химиотерапии дома. В конце октября он вместе с блогером сообщил, что болезнь начала прогрессировать, а врачи посоветовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Защита попросила суд разрешить Лерчек выехать в КНР на лечение.