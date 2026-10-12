Блокада не помогла Лерчек избавиться от сильных болей в спине

"Мы не знаем причину": у Лерчек продолжаются сильные боли в спине Блокада не помогла Лерчек избавиться от сильных болей в спине

Москва12 окт Вести.Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини вышел на связь из больницы и сообщил, что у Лерчек продолжаются сильные боли в спине. Об этом он рассказал на странице в соцсети.

Ранее стало известно, что состояние Валерии, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ухудшилось. У нее появились сильные боли в ногах и спине.

Сегодня у нас иммунотерапия с Лерой. К сожалению, боли продолжаются, мы не знаем причину. Мы еще ищем. Мы поменяли лекарства, Лере чуть‑чуть полегче, но не хватает уточнил Луис Сквиччиарини

Сама Валерия добавила, что блокада и процедура с токами не помогли. По словам блогера, врачи могут принять решение о проведении лучевой терапии.