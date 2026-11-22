Москва22 нояВести.Самочувствие блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая борется с раком желудка четвертой стадии, ухудшилось перед самым вылетом в Китай. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.
Сегодня мы улетаем, и, как назло, разболелись опять кости, уже увеличила дозу… обезболивающихрассказала блогер
По ее словам, у нее настолько болят ноги, что вставать с кровати и передвигаться по дому ей помогают мама и старший сын Богдан.
Блогер получила разрешение на выезд из страны после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, освободив от наказания за вывод денег в ОАЭ. Лечение в КНР продлится примерно месяц.
Ранее Чекалина рассказала, что метастазы были выявлены в оболочке головного мозга.