Лерчек сообщила об ухудшении самочувствия перед вылетом в Китай на лечение

"Увеличила дозу": Лерчек пожаловалась на состояние перед вылетом в Китай Лерчек сообщила об ухудшении самочувствия перед вылетом в Китай на лечение

Москва22 ноя Вести.Самочувствие блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая борется с раком желудка четвертой стадии, ухудшилось перед самым вылетом в Китай. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.

Сегодня мы улетаем, и, как назло, разболелись опять кости, уже увеличила дозу… обезболивающих рассказала блогер

По ее словам, у нее настолько болят ноги, что вставать с кровати и передвигаться по дому ей помогают мама и старший сын Богдан.

Блогер получила разрешение на выезд из страны после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, освободив от наказания за вывод денег в ОАЭ. Лечение в КНР продлится примерно месяц.

Ранее Чекалина рассказала, что метастазы были выявлены в оболочке головного мозга.