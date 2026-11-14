Блогер Лерчек объяснила, почему ей необходимо лечение в Китае Блогер Лерчек объяснила намерение лечиться от рака в Китае

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, рассказала ИС "Вести", почему намерена отправиться в Китай для лечения от рака, которым больна.

По словам блогера, ей необходима терапия от рака желудка с множественными метастазами.

Я знаю, что в России уже начались подвижки по теме лечения онкологии, и уже первый пациент получил хорошие результаты, но эта вакцина, к сожалению, не подходит к моему типу рака, к раку желудка с множественными метастазами по всему организму. Но я верю, что скоро подобную терапию можно будет получить и у нас сказала Лерчек

Также блогер заявила ИС "Вести", что совершила ошибки, которых не хочет повторять в будущем.

В июле 2026 года суд приговорил Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании. 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания.